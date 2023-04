Tennis, Cecchinato ko con Kecmanovic: sfuma la finale ad Estoril

ESTORIL (Portogallo) - Finisce in semifinale la corsa di Marco Cecchinato nel 'Millennium Estoril Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 30enne di Palermo, n°96 Atp, mai in precedenza oltre il secondo turno sulla terra portoghese, ha ceduto 6-3 6-1, in un’ora e otto minuti di partita, al serbo Miomir Kecmanovic, n°40 del ranking e 6 del seeding. Il siciliano è apparso lento e un po’ stanco: dopo un buon inizio, ha letteralmente regalato il break ed è uscito dal match soprattutto con la testa contro un avversario che, ad essere sinceri, non ha sbagliato praticamente nulla.