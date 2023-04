 Sinner e Djokovic, show a Montecarlo con tre palle in campo

Allenamento esibizione oggi al Montecarlo Masters, trofeo Atp che inaugura la stagione di tennis sulla terra rossa. In vista dell'esordio nel torneo, previsto martedì 11 aprile, Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno dato vita a qualche scambio per la gioia e il divertimento del pubblico presente al torneo monegasco. Su un campo ridotto, i due hanno iniziato a palleggiare con una pallina, poi due in contemporanea. Lo scambio è terminato quasi subito quando Sinner ha deciso di inserire una terza pallina tra la sua racchetta e quella del campione serbo, che si è arreso dopo un paio di colpi tra le risate generali. I due poi hanno posato insieme per una foto di rito.