Nardi show a Montecarlo: è nel tabellone principale del Masters 1000!

TORINO - Luca Nardi batte Oscar Otte nel turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di Montecarlo e accede al main draw. L'azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-4) recuperando dall'1-5 del terzo set e annullando due matchpoint. Per il Next Gen marchigiano sarà la seconda presenza in un main draw '1000' dopo quella agli Internazionali BNL d’Italia dello scorso anno (sconfitto all’esordio dal britannico Norrie). Nardi deve attendere ora la conclusione delle qualificazioni per conoscere il nome del suo avversario.

Sinner in gara al secondo turno. Musetti contro Kecmanovic Per quanto riguarda gli altri azzurri, Jannik Sinner, n.9 Atp e settima testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno o contro l’argentino Diego Schwartzman, n.36 Atp, o contro il belga David Goffin, n.45 ATP. Quindi guardando avanti probabile ottavo contro il polacco Hubert Hurkacz, n.12 del ranking e 10 del seeding, e quarto contro Nole. Il 20enne di sesto Pusteria gioca per la terza volta il '1000' del Principato: nel 2021 fu stoppato subito da Djokovic mentre lo scorso anno è stato fermato nei quarti da Zverev solo al tie-break del set decisivo. Ostacolo 'tosto' per Lorenzo Musetti, n.21 del ranking e 16 del seeding, al quale aver acchiappato in extremis l’ultima testa di serie non ha portato poi gran fortuna: il 21enne di Carrara dovrà infatti vedersela subito con il serbo Miomir Kecmanovic, n.40 ATP, protagonista sulla terra dell’Estoril. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l’unico precedente con il 23enne di Belgrado, disputato lo scorso anno nelle semifinali dell’ATP 250 di Napoli (cemento). Secondo turno decisamente più abbordabile o contro la wild card monegasca Valentin Vacherot, n.350 del ranking, o contro un qualificato. E poi un ottavo da paura contro Djokovic.

Berrettini debutterà contro Cressy. Sonego... Matteo Berrettini, n.22 Atp, debutterà contro lo statunitense Maxime Cressy, n.38 Atp ma non troppo a suo agio sul 'rosso': tra il 26enne romano ed il 25enne di origini francesi (è nato a Parigi) non ci sono precedenti. Matteo gioca solo per la terza volta nel Principato dove non ha ancora mai vinto un match: nel 2019 ha perso al primo turno contro Dimitrov, nel 2021 al secondo turno (per lui l’esordio) contro Davidovich Fokina. Lorenzo Sonego, n.47 del ranking, è stato invece sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria il 27enne torinese troverebbe poi il russo Daniil Medvedev, n.4 del ranking e 3 del seeding, reduce dal successo di Miami e che negli ultimi cinque tornei disputati ha totalizzato quattro titoli ed una finale. 'Sonny' a Monte-Carlo 2019 raggiunse il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, per giunta partendo dalle qualificazioni, sconfitto dal serbo Lajovic (poi battuto in finale da Fognini). Va ricordato che proprio Fabio Fognini, trionfatore nell’edizione del 2019, ha dovuto rinunciare alla wild card concessagli a causa dell’infortunio al piede destro rimediato nel match degli ottavi contro Cecchinato all’Estoril.

© RIPRODUZIONE RISERVATA