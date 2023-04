Torneo Murcia, Arnaldi trionfa in finale: Gojo ko in due set

MURCIA (SPAGNA) - Terzo titolo Challenger e nuovo best ranking in arrivo: meglio di così non sarebbe potuta andare la domenica di Pasqua di Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo ha superato in due set il croato Borna Gojo conquistando il trofeo del "Costa Cálida Región de Murcia", torneo Atp Challenger (73.000 euro di montepremi) andato in scena sulla terra di Murcia. Arnaldi, partito come seconda testa di serie del tabellone, si è imposto 6-4, 7-6 (7-4) sul tennista di Spalato (n.117 Atp) che si presentava in Spagna come primo favorito del seeding. Grazie a questo successo il 22enne ligure ha conquistato il terzo trofeo Challenger della carriera, alla quinta finale, e il secondo in questa stagione dopo quello di Tenerife-2 vinto contro Raul Brancaccio. Ma non è finita qua, perché Arnaldi può festeggiare anche un balzo nella classifica Atp di 14 posizioni che lo portano direttamente dal gradino n.116 al n.102: il giovane azzurro non era mai stato così vicino all'ingresso tra i primi 100 giocatori del mondo.