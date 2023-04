Tennis, buona la prima per Berrettini a Montecarlo

MONTECARLO (Monaco) - Inizia con il piede giusto il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro ha sconfitto l'americano Maxime Cressy (numero 38 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 26 minuti al 1° turno del torneo (Berrettini non è testa di serie) in quella che è stata la sua prima partita in carriera nel Principato. Dal 3-3 del 1° set arriva la svolta: il tennista romano vince 7 dei successivi 8 game assicurandosi il 1° set per 6-4 (49 minuti) e portandosi poi sul 4-0 ad inizio del 2° con doppio break di vantaggio. Grazie alla solidità al servizio (74% di punti con la prima palla) l'azzurro non concede nulla all'avversario e chiude la pratica 6-2. Berrettini avanza al 2° turno dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (numero 33 al mondo), si tratta del primo confronto tra i due tennisti.