Tennis, diretta Atp Montecarlo: in campo Sinner, Sonego, Nardi e Musetti

MONTECARLO (MONACO) - Saranno ben quattro i tennisti azzurri impegnati oggi all'Atp di Montecarlo, Masters 1000 in corso di svolgimento sulla terra rossa del Principato di Monaco. Il primo a scendere in campo sarà il torinese Lorenzo Sonego che, nel singolare, se la vedrà contro il francese Humbert. Un solo precedente tra i due, nel 2021 in Canada, quando ad aver la meglio fu il francese con il punteggio di 6-3 6-4. Poi toccherà a Luca Nardi che affronterà il polacco Vacherot: in questo caso si tratterà del primo scontro diretto. A chiudere Musetti contro il serbo Kecmanovic. Il carrarino ha battuto l'avversario nell'unico precedente risalente alla semifinale dell'Atp di Napoli 2022 per 6-3 6-4. Oggi in campo anche Sinner che, nel doppio, con Schwartzman, sfiderà la coppia formata da Martin e Mies.