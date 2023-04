Berrettini, segnali di fine crisi: è tornato quasi quello vero

È stato un po’ come cercarlo nei riflessi di una lampada, fra le figurazioni delle ombre cinesi. O tra le nuvole, che talvolta somigliano agli oggetti, ai volti, agli animali, magari anche ai tennisti. Però, l’idea che quello in campo fosse un tipo abbastanza somigliante a Matteo Berrettini, mi è venuta insieme con i primi rintocchi del match, e non mi ha lasciato più fino al match point che ha chiuso i giochi. Un Matteo quasi uguale al vero Matteo, insomma. Cioè uno non così lontano dal ritrovare il suo posto tra i migliori Matteo che abbia avuto modo di osservare (e i suoi incontri li ho visti tutti). Il che fa piacere a prescindere dal fatto che sia uno dei nostri. Perché MB, quello in cima alla classifi ca dei Berrettini per intenderci, è portatore di un tennis che altri non sanno proporre, un tennis dominante nella sua configurazione migliore. Quella da due colpi e via, ma duri come sampietrini scagliati dal cielo. Mi mancava. E forse mancava anche al tennis. Ma è giusto attendere ancora un po’, in modo che le ombre cinesi si allineino in modo esatto, e le nuvole trovino i refoli migliori per rappresentarlo. Siamo in corso d’opera, inutile esagerare adesso. Semplicemente, la prima di Montecarlo, vinta contro l’americano Cressy, dà corpo ai segnali di fine crisi giunti da Miami, dove Matteo aveva perso non di molto contro l’altro americano, McDonalds. Tra una prova e l’altra, ho visto Matteo recuperare il suo servizio salva tutto, il colpo che scaccia i problemi quando urge liberare il game dalla stretta avversaria. E dare forma con il rovescio a una buonissima prova in risposta. Quello slice utile a rallentare - con una palla a basso voltaggio, che puntualmente si faceva strada tra le gambe di Cressy proteso a rete - i continui assalti dell’americano, ma anche - in modalità bimane - a tracciare la strada al passante lungo linea. Oculata anche la gestione del lob, per squinternare le certezze dell’americano, che è un duecento e uno centimetri, non dimenticatelo, mentre il dritto ha fatto il suo, qualche volta attorcigliandosi sui rimbalzi sbiroli, qualche altra ripulendo le righe laterali per chiudere il punto. Il tutto contro un avversario quasi esagerato nella sua continua ricerca della rete. Uno che obbliga a giocare sempre e solo su due colpi, senza mai scambiare. Tattica che Matteo conosce benissimo, ma certo gli parrà più gradevole quando è lui a porla in atto, piuttosto che doverla subire con insistenza.