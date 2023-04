Nardi e Musetti, a Montecarlo sarà derby: "Mi ha sempre battuto tranne..."

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Luca Nardi battuto il franco-monegasco Valentin Vacherot in due set (7-5, 7-5) e così si è guadagnato un derby contro l'amico Lorenzo Musetti, in un palcoscenico illustre come quello del Principato di Monaco. Sui campi del Montecarlo Country Club, il 19enne di Pesaro si prepara per la sfida tricolore contro il più blasonato collega nel 2° turno del Masters 1000 del Principato che regalarebbe ad uno dei due azzurri il dream match agli ottavi di finale contro Novak Djokovic. Una partita che chiaramente non lo vede presentarsi con i favori del pronostico, ma nella quale proverà a mettere in difficoltà il 21enne di Carrara, come spiegato in conferenza stampa: "Con Musetti ci conosciamo da quando eravamo piccoli, abbiamo anche giocato insieme in Nazionale, quando ci frequentavamo giocavamo pure a calcio insieme, e a scopone scientifico. Ha sempre vinto lui, solamente una volta ho vinto io. Giocare contro di lui in un master 1000 è una grandissima soddisfazione. Vediamo come andrà".