Sinner, ottavi a Montecarlo: Schwartzman ko, ora c'è Hurkacz

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Esordio senza problemi sulla terra rossa per Jannik Sinner che al suo debutto nel singolo nel Masters 1000 di Montecarlo si assicura agilmente il pass per gli ottavi di finale. Il tennista altoatesino supera l'argentino Diego Schwartzman, compagno nel doppio dove i due sono stati eliminati, che dopo 38' è stato costretto a ritirarsi sul 6-0, 3-1 per dei problemi alla spalla che lo hanno portato a commettere ben 7 doppi falli nel match contro l'azzurro. Sinner si prepara ora per il prossimo turno dove ad attenderlo ci sarà il polacco Hubert Hurkacz.

Sinner: "Contento di trovare Hurkacz"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Diego è una persona squisita, è difficile affrontare il tuo compagno di doppio. Aveva tanti problemi alla spalla, gli auguro il meglio. Spero non sia nulla di serio. Non ho avuto tempo per prepararmi, sono contento di giocare davanti a tanti tifosi italiani. Faccio del mio meglio ogni volta che entro in campo, non mi sento a disagio sulla terra. Anche Hurkacz è mio grande amico, sono contento di affrontarlo. Ha vinto due partite toste, lui serve bene. Vediamo cosa succederà".