Tennis, Trevisan: "Top 20 un orgoglio. La maglia azzurra un'emozione"

La top 20, un traguardo che prima di lei hanno raggiunto solo altre sette giocatrici italiane. Un 'best ranking' siglato grazie ai quarti raggiunti sul cemento di Miami, i primi in carriera in un Wta 1000, che la rende fiera. E ora la maglia azzurra nella trasferta a Bratislava per la sfida contro la Slovacchia, valida per il turno preliminare di Billie Jean King Cup (venerdì e sabato). Su tutto questo si sofferma Martina Trevisan in un'intervista sul sito della Federtennis. Il bilancio di questo avvio di stagione è positivo. "Ci sono stati un po’ di alti e bassi a dire la verità, ma sono molto contenta di quello che sto facendo -dice la 29enne fiorentina-. E’ bello essere in top 20 ma la classifica, nel bene e nel male, la guardo poco. Certo, se penso da dove sono partita, è un grande motivo d’orgoglio, anche considerando il fatto che non ci siamo riuscite in tante”. E sul prossimo impegno con l'Italia: “Sono sempre stata molto felice di rappresentare l’Italia. La maglia azzurra mi regala emozioni forti, sia in campo quando gioco sia quando sono in panchina a tifare per le mie compagne. Mi piace tanto far parte di questo gruppo: ci conosciamo tutte molto bene e stiamo insieme anche a cena o nel tempo libero. Giocare in squadra tira fuori il meglio di me, come è successo anche in United Cup".