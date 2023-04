Diretta Sinner-Musetti a Montecarlo: orario, streaming e dove vederla in tv

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Un derby attesissimo, anche perché inaspettato. Ai quarti di finale dell'Atp di Montecarlo sarà Sinner contro Musetti, con in palio un posto in semifinale. Il numero otto al mondo ha battuto negli ottavi Hurkacz, dopo aver annullato un match point nel secondo set, mentre il tennista toscano si è regalato un vero sogno, sonfiggendo Novak Djokovic al terzo set al termine di un'epica rimonta. L'unico precedente ufficiale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti risale alla semifinale del torneo di Anversa del 2021: a vincere fu l'altoatesino - con il punteggio di 7-6, 6-2 - che poi si impose in finale contro Schwartzman (già eliminato in questo torneo).

Sinner-Musetti, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti valido per i quarti di finale dell'Atp di Montecarlo è in programma non prima delle ore 16.30. Tuttavia, essendo la quarta sfida sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, potrebbe slittare di qualche minuto. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming sia su SkyGo che su Now Tv.