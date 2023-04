Tennis, Nadal ancora out: salta anche Barcellona

Il 22 volte campione slam Rafael Nadal non riprende ancora a giocare, rinunciando anche al torneo di casa a Barcellona , dopo aver saltato Montecarlo, Miami ed Indian Wells. L'infortunio alla coscia destra , patito qualche mese fa, sembra non dargli tregua, facendo slittare di settimana in settimana il suo rientro . Rafa , che fa della terra rossa il suo habitat naturale , non ha ancora partecipato a nessun torneo su questa superficie . Nadal, come più volte ha lasciato intendere, sta facendo di tutto per tornare, con l'obiettivo chiaro e dichiarato di prepararsi al meglio per disputare il Roland Garros , il torneo per eccellenza quando si parla del tennista di Manacor.

Nadal e il messaggio social: "Non sono pronto, continuo con il recupero"

Rafael Nadal ancora non è pronto e rinuncia anche al torneo di Barcellona, sua città natale. Il fenomeno spagnolo l'ha annunciato con un lungo messaggio sul proprio profilo social: "Barcellona è un torneo speciale per me, perché è la mia città e giocare in casa è sempre una sensazione unica. Non sono ancora pronto, e quindi continuo con il mio percorso di recupero e preparazione per il ritorno alle competizioni. In bocca al lupo al mio amico David Ferrer e a tutto il suo team per questa edizione, che sarà sicuramente un successo come sempre".