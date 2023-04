Tennis, Rune batte Medvedev e vola in semifinale

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - Holger Rune è il terzo semifinalista del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di Monaco. Il tennista danese, testa di serie numero 6, che negli ottavi si è qualificato grazie al ritiro di Matteo Berrettini, ha eliminato nei quarti il tennista russo Daniil Medvedev, terza forza del seeding, in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Per un posto in finale, il danese ora dovrà sfidare il vincente del derby tutto italiano tra Sinner e Musetti.