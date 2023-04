Diretta Sinner-Rune a Montecarlo: orario, streaming e dove vederla in tv

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - C'è grande attesa per la semifinale dell' Atp di Montecarlo tra Sinner e Rune . L'azzurro, che ai quarti ha battuto Musetti nel derby italiano con un netto 6-2 6-2 dopo appena un'ora e un quarto di gioco, vuole strappare il pass per l'ultimo atto sulla terra rossa del Principato di Monaco ma di fronte si troverà un avversario molto tosto. Il danese, dopo aver superato l'austriaco Thiem, è passato direttamente ai quarti per il ritiro di Berrettini e qui ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4. L'altoatesino, invece, è andato avanti al debutto contro Schwartzman, ritiratosi dopo aver perso il primo set, prima di battere soffrendo in tre set il polacco Hurkacz. "Sarà una sfida tremenda, tra due giocatori giovani che si affrontano- ha dichiarato Sinner dopo il derby con Musetti -. Siamo tutti e due molto aggressivi, con due stili un po' diversi. Sono contento di aver la possibilità di incontrarlo, spero sarà una partita divertente".

I precedenti tra Sinner e Rune

Un solo precedenti tra Sinner e Rune, a Sofia nel 2022. Anche in quel caso si trattava di una semfinale e ad avere la meglio fu il danese che dopo aver perso il primo set 5-7 vinse il secondo 6-4 portandosi avanti nel terzo per 5-2 prima del ritiro dell'avversario.

Atp di Montecarlo: dove vedere Sinner-Rune in tv e in streaming

La semifinale dell'Atp di Montecarlo tra Jannik Sinner e Holger Rune è in programma alle ore 15.30 (essendo la seconda semifinale in programma sul campo centrale del Country Club di Montecarlo potrebbe slittare). e sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.