Tennis, la vendetta di Fritz su Tsitsipas a Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Il rischio c'era, sicuramente era da mettere in preventivo. Criticare l'assenza di campi in terra rossa negli Stati Uniti poco prima di affrontare il numero uno del tennis americano, Taylor Fritz, in fondo, era un azzardo calcolato per il greco Stefanos Tsitsipas, campione delle ultime due edizioni del torneo Atp a Montecarlo. E infatti, alla fine, le sue parole si sono trasformate in un effetto boomerang. Tutto è nato con la dedica che il numero 3 al mondo ha scritto sulla telecamera dopo aver battuto Jarry negli ottavi di finale: "I campi in terra negli Stati Uniti sono come un unicorno su uno skateboard".