Tennis, Rublev batte Fritz e torna in finale a Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Prima semifinale infinita (causa pioggia) quella del Masters 1000 di Montecarlo che ha visto Andrey Rublev battere Taylor Fritz. Il russo si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 dopo 2 ore di gioco tornando a giocarsi l'opportunità di vincere il titolo come nell'edizione 2022. Primo set all'insegna del break e contro-break 3 a testa con Rublev che si porta 5-4 e servizio ma Fritz reagisce: vince i successivi 3 game conquistando la frazione per 7-5 dopo 48 minuti di battaglia. L'americano paga lo sforzo del primo set e cede nettamente 6-1 il secondo in 37 minuti. Si arriva al 3° set e la protagonista è la pioggia. Fritz si porta subito avanti 2-1 con servizio, il russo recupera e poi la partita viene interrotta per più di un'ora causa pioggia. Si torna in campo e Rublev è più pronto dell'avversario vincendo 3 game consecutivi volando sul 5-2. Fritz difende il suo turno di battuta ma al 9° gioco Rublev manda i titoli di coda e attende il vincente di Sinner-Rune.