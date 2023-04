Tennis, Italia alle Finals della BJ King Cup: Slovacchia ko

L' Italia ha battuto 3-2 la Slovacchia nella sfida di Bratislava valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup , che si è conclusa sul veloce indoor della " NTC Arena ". Le azzurre hanno così staccato il pass per le Finals di novembre. Dopo la rimonta delle padrone di casa, ha deciso un doppio al cardiopalmo vinto da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan che hanno superato 6-4 4-6 7-5, al termine di una battaglia di oltre due ore e tre quarti, Viktoria Kuzmova Hruncakova e Tereza Mihalikova , recuperando da 3-5 nel set decisivo.

BJ King Cup, Paolini ko

Nel primo singolare della seconda giornata, infatti, Jasmine Paolini (n.51 WTA), schierata dal capitano Tathiana Garbin al posto di Martina Trevisan (n.20 WTA) per una scelta tecnica, ha ceduto 6-1 4-6 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore, ad Anna-Karolina Schmiedlova (n.96 WTA). L'azzurra nel set decisivo ha mancato tre chance consecutive per il 4-0. Quindi Elisabetta Cocciaretto (n.51 WTA) chiamata a sostituire Camila Giorgi (n.43 WTA) sofferente per un problema al ginocchio destro, è stata battuta 6-3 7-6(2), in un'ora e 22 minuti, da Viktoria Kuzmova Hruncakova (n.127 WTA).