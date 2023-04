Tennis, stoico Rublev! Batte Rune e conquista Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Andrey Rublev diventa il secondo giocatore russo di sempre dopo Cesnokov nel 1990 a vincere il Masters 1000 di Montecarlo! Per Rublev è il primo titolo del circuiro 1000 alla terza finale riscattando la sconfitta del 2021 contro Tsitsipas. Il russo ha battuto Holger Rune con il punteggio di 5-7 , 6-2 , 7-5 dopo 2 ore e 34 minuti di battaglia dove Rublev ha fatto valere nei momento topici la maggior esperienza. Rune, come successo sempre contro il russo agli Australian Open 2023, non è riuscito ad uccidere il match quando ha avuto le occasioni (49 errori gratuti di cui 19 nel 3° set).

Rublev-Rune, la partita

Rune rompe subito gli indugi strappando (a 15) il servizio a Rublev al 6° gioco (4-2) ma poi, malgrado l'essere uscito dallo 0-40, commette troppi errori ed il russo rientra (4-4). Momento decisivo al 12° gioco: Rublev, dopo aver tenuto a 0 il servizio per due turni consecutivi, si trova a servire sotto 30-40. Rune risponde alla prima del russo che poi tira fuori il dritto assegnando il set per 7-5 (56') al danese. Inizio di 2° set con Rublev che si porta sul 2-0, viene ripreso da Rune (2-2) ma da quel momento il russo prende il sopravvento: vince 5 giochi consecutivi (parziale di 16 punti a 4), aiutato anche dagli svarioni dell'avversario, per vincere la frazione 6-2 (34') e portare il match al 3° set. Anche la terza frazione si apre con un break ma questa volta è firmato Rune che di forza (e con giocate superlative) strappa il servizio a Rublev confermandolo per portarsi 3-0. Il danese però non uccide la partita. Sul 4-1 ha la palla break del potenziale 5-1 ma Rublev la salva e al 7° gioco recupera il break di svantaggio ristabilendo la parità (4-4). All'11° game Rune, che inizia a mostrare qualche carenza fisica, sbaglia due smash consecutivi (0-30) ed inizia la sua personale sfida contro il pubblico, propio come contro Sinner. Questa volta però Holger non reagisce ed il doppio fallo sul 30-40 manda Rublev a servire per il match. Il russo è glaciale e manda i titoli di coda.