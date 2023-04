Rublev, grande rimonta che vale il primo 1000

Rublev ha imparato la lezione: Rune ko

Memore di quanto accaduto in passato, e delle sconfitte in finale nel 2021 proprio su questo stesso campo con Tsitsipas e a Cincinnati con Zverev, Andrey le ha cancellate e ha rialzato la testa, riagganciando l’avversario. Che invece alla distanza ha pagato lo sforzo compiuto per domare Jannik Sinner (da oggi tra i protagonisti più attesi del 500 di Barcellona, dove rientra Carlos Alcaraz e sono in tabellone pure Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e i qualifi cati Matteo Arnaldi e Lorenzo Giustino) e ha perso lucidità. In particolare sul 5-5, affossando in rete uno smash, steccando un colpo e sul 30-40 commettendo doppio fallo (9, con 22 gratuiti a fronte degli 8 del rivale). Rublev non si è fatto pregare, chiudendo i giochi con il 5° ace (33 i vincenti) dopo due ore e 34’. "Ho lottato così tanto per vincere un Masters 1000 - ha sottolineato Andrey, ora 5° nella Race per Torino -. Sotto 1-4 e con palle break, pensavo che non ci fosse più alcuna possibilità. Ma in qualche modo ce l'ho fatta. Nelle finali precedenti non ero pronto e quando ero in svantaggio mi sono lasciato andare mentalmente. Stavolta mi sono detto ‘Credici fino alla fine’. Sono felicissimo e devo ringraziare di cuore anche il pubblico: mi volete bene e non è facile tifare per un giocatore di un Paese come il mio", ha aggiunto Rublev (n.2 del seeding a Banja Luka dietro Djokovic) che durante i ringraziamenti ha confuso Charlene, moglie del Principe Alberto II, e la presidente del Monte-Carlo Country Club. Rune è prima testa di serie nel 250 di Monaco, dove sono due gli azzurri in gara: Sonego debutterà domani con il francese Halys, mentre Cobolli, promosso dalle qualificazioni, all’ora di pranzo sfida l’australiano Thompson.