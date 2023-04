Tennis, ranking Atp: Djokovic resta 1°, Sinner 8°. Musetti sale ventesimo

Novak Djokovic resta numero 1 del mondo ma da qui al Roland Garros, oltre a Carlos Alcaraz, c'è almeno un terzo concorrente per la vetta del ranking: Daniil Medvedev. Nel 2022, sulla terra rossa, Djokovic ha guadagnato 1870 punti, 1000 dei quali grazie al titolo agli Internazionali d'Italia. Punti che non potrà più contare dopo i corrispondenti tornei di quest'anno, sostituiti da quelli guadagnati nelle prossime settimane. Alcaraz ne difende 1860, concentrati soprattutto nelle prossime tre settimane: i 500 del titolo a Barcellona e i 1000 del trionfo di Madrid. Medvedev ha 2000 punti di ritardo da Djokovic, un distacco pari al bottino garantito da un trofeo Slam, ma a parte i 180 punti ottenuti arrivando agli ottavi di finale che scadranno al Roland Garros, Medvedev sul rosso ha solo da guadagnare in termini di punti. Nella top 10, Tsitsipas perde due posizioni ed è quinto, il trionfatore di Montecarlo Rublev fortifica la sesta piazza e il finalista Rune sale al settimo gradino. In casa Italia, Jannik Sinner, semifinalista nel Principato, è stabile all'ottavo posto mentre Lorenzo Musetti fa un passo in avanti ed è 20esimo. Matteo Berrettini resta 22esimo, Fabio Fognini dopo 14 anni lascia la top 100.