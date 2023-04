Tennis, Atp Next Gen Race: Musetti e Nardi volano grazie a Montecarlo

Lorenzo Musetti e Luca Nardi si sono affrontati la scorsa settimana al Masters 1000 di Monte-Carlo. A uscire vincitore dal match di secondo turno del torneo monegasco è stato il 21enne di Carrara ma, al di là del netto risultato in suo favore, la trasferta nel Principato è stata molto importante per entrambi. Musetti dopo il successo nel primo derby azzurro avrebbe poi ottenuto la vittoria più importante della carriera battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic prima di fermarsi nei quarti per mano di Jannik Sinner. Un risultato che dà molta fiducia al tennista toscano per il proseguito della stagione sulla terra rossa europea, arrivato dopo un inizio di 2023 non entusiasmante, e che lo fa salire dalla posizione n.6 di una settimana fa alla n.4 della Pepperstone Atp Live Next Gen Race. Il carrarino si trova adesso a ridosso della terza posizione occupata dallo statunitense Ben Shelton ma distante dal danese Holger Rune, finalista proprio a Monte-Carlo, e soprattutto dallo spagnolo leader del ranking U21 e n.2 di quello ATP Carlos Alcaraz. Può sorridere anche Nardi che è sì uscito sconfitto dal test contro Musetti ma che, per arrivarci, aveva dovuto superare le qualificazioni e trovare la prima vittoria in carriera nel main draw di un Masters 1000 battendo il giocatore 'di casa' Vacherot. L'avventura monegasca fa guadagnare al 19enne di Pesaro 70 punti importanti che gli fanno compiere un balzo di otto posizioni, rispetto a sette giorni fa, portandolo fino all'ottavo gradino della classifica che designerà gli otto qualificati alle Next Gen ATP Finals di fine anno (sede da definire dopo la fine del quinquennio milanese).