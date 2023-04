Tennis: Sinner-Musetti, sarà ancora derby ai quarti dell'Atp di Barcellona

Sinner-Musetti ai quarti dell'Atp Di Barcellona

Il tennista altoatesino, numero 8 del ranking ATP, parte bene contro Nishioka vincendo agevolmente il primo set 6-1 in appena 25 minuti di gioco. Nel secondo set esce fuori la classe del giapponese, numero 35 del ranking, che pareggia l'incontro con un 6-4 a suo favore: decisivi gli ultimi tre game dopo che Sinner si era portato sul 4-3. L'ultimo e decisivo set si anima al quinto game con Sinner che ruba il servizio, Nishioka risponde subito mantenendo l'equilibrio per poi ricevere altri due break, l'utlimo vale il 6-3 che consegna all'altoatesino il pass per i quarti. Pomeriggio più complesso per Musetti che va sotto contro Norrie al primo set, chiuso dal britannico sul 6-3. Poi la reazione dell'azzurro che nel secondo piazza il break nel momento decisivo chiudendo sul 6-4, mentre nel terzo e decisivo set non lascia scampo all'avversario portando a casa l'incontro con un netto 6-1.