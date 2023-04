Tennis, Cobolli super a Monaco: ai quarti per la prima volta. Sonego ko

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Giornata storica per il 20enne romano Flavio Cobolli che, in una grigia Monaco di Baviera, centra per la prima volta nella sua giovane carriera un quarto di finale Atp. Il tennista azzurro ha battuto con il punteggio di 6-0 3-6 6-3 il tedesco Oscar Otte, numero 94 e semifinalista un anno fa. Il prossimo avversario sarà l'australiano Christopher O'Connell, numero 82, che rovina il 26° compleanno di Alexander Zverev (16) superandolo in due set per 7-6 6-4. Si tratta di una sfida inedita dato che i due non si sono mai trovati uno di fronte all'altro. Una vittoria, quella sulla terra rossa bavarese, che permette all'italiano di portarsi virtualmente al 179° posto del ranking mondiale, 29 posizioni più su della sua attuale classifica.