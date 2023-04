Tennis, Sinner si ritira a Barcellona: Musetti in semifinale

BARCELLONA (Spagna) - Lorenzo Musetti è il primo semifinalista del torneo Atp 500 di Barcellona causa il ritiro del suo avversario, Jannik Sinner . L'altoatesino ha alzato bandiera bianca ad un'ora prima di scendere in campo confermando i dubbi sul suo status fisico dopo la sofferta vittoria in 3 set agli ottavi contro Nishioka : Sinner si è ritirato per "problemi fisici" che potrebbero essere riconducibili alla stanchezza visti i tanti match giocati da inizio stagione (30 con record di 24-6) e anche quell'allergia che nei giorni scorsi aveva fortemente colpito il tennista azzurro. Salta dunque il derby azzurro ai quarti di finale del torneo catalano, Musetti adesso si gode il giorno libero ed attende il vincente della sfida tra Stefanons Tsitsipas ed Alex De Minaur .

Il messaggio di Sinner

Su Twitter il tennista azzurro ha spiegato il motivo del forfait: "Triste di doversi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi la malattia è peggiorata e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e riprendermi. Grazie per tutto il tuo supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto dell'evento"