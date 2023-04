Tennis, Djokovic salta il torneo di Madrid: ufficiale il forfait

Novak Djokovic non giocherà a Madrid: il campione serbo salta il secondo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione. Dopo il forfait di Nadal arriva anche quello di Djokovic, riconducibile ai problemi al gomito. Al posto del serbo, nel tabellone principale del torneo di Madrid entra Fabio Fognini. Il numero uno al mondo salta quindi il torneo di Madrid per i problemi al gomito, che sono peggiorati durante l'Atp 250 di Banja Luka, in Bosnia, nel torneo di sua proprietà e gestito dalla sua famiglia in cui il serbo è stato battuto ai quarti di finale dal connazionale Dusan Lajovic (n.70 Atp) per 6-4 7-6(6).