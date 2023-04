Tennis, Sinner non giocherà il Masters 1000 di Madrid: è ufficiale

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner ha cancellato il proprio nome dalla lista dei partecipanti al Masters 1000 di Madrid. Reduce dal ritiro - nei quarti con Musetti - nell'Atp 500 di Barcellona, il giovane talento altoatesino non prenderà parte al prossimo torneo sulla terra rossa spagnola: la decisione è stata presa al fine di non compromettere i prossimi appuntamenti agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma, ed al Roland Garros di Parigi.

Sinner, ecco perché non ci sarà a Madrid

"Sono triste di dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi la malattia è peggiorata e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e cercherò di farmi trovare pronto per le mie prossime partite. Grazie per tutto il vostro supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo": aveva scritto Sinner sul proprio account Instagram due giorni fa, poco prima della sfida - non disputata - con Musetti, poi sconfitto in semifinale da Tsitsipas. L'altoatesino, stanco e provato dai recenti impegni, aveva combattuto - oltre che contro i validi avversari - anche con forti attacchi di allergia.