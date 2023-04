Tennis, Alcaraz vince il torneo di Barcellona: battuto Tsitsipas

BARCELLONA - Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp 500 di Barcellona. In finale lo spagnolo ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 19 minuti di gioco. Nella 70^ edizione al Real Club de Tenis Barcelona-1899, il numero 2 del ranking ha alzato al cielo il nono titolo in carriera, il terzo del 2023 dopo Buenos Aires e Indian Wells, il secondo a Barcellona. Per il greco invece prosegue la maledizione dell'Open Banc Sabadell, dove ha perso la terza finale su altrettante disputate.