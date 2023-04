Tennis, Alcaraz da padrone della terra

È la settimana dei bis nel tennis sulla terra rossa europea, con le firme prestigiose di Carlos Alcaraz , Holger Rune ma anche Iga Swiatek . Nel “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 (montepremi € 2.722.480) andato in scena sulla terra battuta del Real Club de Tenis 1899, il 19enne spagnolo, n.2 del ranking mondiale, ha rispettato fino in fondo il ruolo di principale favorito: il pupillo di Juan Carlos Ferrero , al rientro dopo due settimane di stop per i problemi fi sici accusati dopo il Masters 1000 di Miami , non ha lasciato scampo al greco Stefanos Tsitsipas , n.5 Atp, battuto 6-3 6-4 per la quarta volta in altrettanti incroci. Per il 24enne di Atene, che nel penultimo atto del torneo aveva fermato in tre set Lorenzo Musetti , si tratta del terzo ko in fi nale nella capitale catalana dopo quelli nel 2018 e 2021 (per mano di Rafa Nadal). «E’ un’emozione speciale vincere davanti alla mia gente, alla mia famiglia, ai miei amici che sono venuti a vedermi - le parole di Carlitos, prima di festeggiare il trofeo con il tradizionale tuffo in piscina insieme ai raccattapalle -. Con il mio team ci eravamo detti che dovevo restare rilassato, rimanere tranquillo nei momenti più delicati e dimenticarmi subito degli errori commessi. Dovevo essere me stesso in campo, senza pensare al pubblico che mi stava guardando».

Alcaraz, è il nono titolo Atp

È il 9° titolo Atp, il terzo in stagione dopo Buenos Aires e Indian Wells, per il talento di El Palmar, che in carriera ha perso solo tre finali: lo scorso anno a Umago e ad Amburgo, rispettivamente contro Sinner e Musetti, e nel 2023 a Rio contro Norrie. A un mese dal Roland Garros fa dunque il pieno di fiducia Alcaraz, che si presenta da grande favorito anche al Masters 1000 di Madrid, al via mercoledì, a maggior ragione dopo le numerose defezioni, ultima in ordine di tempo quella di Jannik Sinner: dopo i forfait di Djokovic, Nadal e Berrettini, il 21enne di Sesto Pusteria, costretto venerdì ad alzare bandiera bianca prima dei quarti con Musetti a Barcellona, ha comunicato la sua rinuncia per via di una sindrome influenzale e la tanta stanchezza accumulata in questo inizio stagione. Non ci sarà dunque un terzo duello, per ora. Entra così in tabellone l’australiano Kokkinakis: in caso di altro ritiro guadagnerebbe un posto nel main draw madrileno anche Marco Cecchinato. Per definire il 2023 di Alcaraz: 4 finali (3 vinte) e 1 semifinale.

Super Rune

Dal canto suo il danese Holger Rune si è confermato campione nel 250 di Monaco di Baviera (€ 562.815), imitando l’impresa compiuta dal tedesco Alexander Zverev (2017-2018). Il 19enne di Gentofte (n.7 Atp), nonostante problemi alla spalla e poi alla caviglia destra, si è imposto nel decisivo tie-break del terzo set col punteggio di 6-4 1-6 7-6 (3) sull’olandese Botic van de Zandschulp (n.29), che tre volte ha servito per il titolo e ha mancato 4 match point. Rune conquista il quarto trofeo su 7 finali giocate, il primo del 2023, a una settimana di distanza dalla sconfitta a Monte-Carlo per mano di Andrey Rublev. E proprio il 25enne russo (n.6) ha ceduto a sorpresa 6-3 4-6 6-4 in finale nel 250 di Banja Luka, in Bosnia (€ 562.815), al serbo Dusan Lajovic (n.70), che ha completato un torneo da favola dopo aver eliminato nei quarti il n.1 del mondo Djokovic. Grazie al secondo titolo nel tour dopo Umago 2019 il 32enne di Belgrado guadagna 30 posizioni, risalendo al n.40 della classifica. In campo femminile, Iga Swiatek ha vinto per il secondo anno consecutivo il Wta 500 di Stoccarda, mettendo in bacheca il 13° trofeo. La polacca, al vertice del ranking mondiale dal 4 aprile 2022 e tornata dopo un mese di assenza per un fastidio alle costole, ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka 6-3 6-4: grazie a questo successo diventa la più giovane giocatrice con almeno sei titoli all’attivo sulla terra dai tempi di Martina Hingis nel 2000.