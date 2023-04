Da Musetti a Sonego: grande entry list del Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Dal 14 al 20 maggio al Circolo della Stampa Sporting

Una entry list che – con due Top 20 (Musetti e Coric) e otto Top 50 – traccia un vero e proprio viaggio intorno al globo, tra eccezionali interpreti della racchetta, perfetto mix di esperienza, grandi prospetti e personalità carismatiche del circuito. Il torneo, che in Intesa Sanpaolo ha trovato il Title Partner, si svolgerà sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia, ovvero dal 14 al 20 maggio. Questo significa che il suo già ricchissimo seeding, potrebbe essere ulteriormente impreziosito dalla presenza di tutti quei giocatori eliminati anzitempo dal tabellone del Foro Italico, desiderosi di tornare immediatamente in campo per proseguire la preparazione in vista del Roland Garros.

Le parole di Giorgio Di Palermo

Giorgio Di Palermo, Direttore del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’: “L’entry list del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è straordinaria! Siamo felici che tanti grandi giocatori tra i primi 100 della classifica ATP abbiano voluto iscriversi, sia italiani che stranieri. Non vediamo l'ora di cominciare: siamo pronti a offrire una grande settimana di tennis a tutti gli spettatori, quelli che verranno al Circolo della Stampa Sporting e quelli che ci seguiranno in tv grazie a Supertennis”.