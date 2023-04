Tennis, Masters di Madrid: 5 italiani nel tabellone principale

MADRID (Spagna) - Dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini anche Fabio Fognini non sarà presente al Masters 1000 di Madrid, il 35enne era atteso al rientro nel circuito dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato in Portogallo, però il tabellone principale del torneo spagnolo potrà vantare 5 tennisti italiani. Oltre a Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti (testa di serie numero 15 e già al 2° turno) ci sono tre azzurri reduci dalle qualificazioni. Dopo Andrea Vavassori e Marco Cecchinato (vincente nel derby contro Zeppieri), anche Matteo Arnaldi ha ottenuto il pass per il tabellone principale: nell'ultimo turno delle qualificazioni, il 22enne ligure (numero 105 al mondo) si è imposto sul francese Arthur Fils, 124 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2.