Tennis, Sonego out a Madrid. Bene Cecchinato, Vavassori batte Murray

MADRID (Spagna) - Termina subito l'avventura di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Madrid, quarto stagionale, che cade contro Jan-Lennard Struff nel primo turno del torneo sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il tedesco ripescato in tabellone come lucky loser è arrivato in Spagna dopo i quarti di finale raggiunti a Montecarlo partendo dalle qualificazioni, un impegno complesso per il tennista piemontese che è stato costretto ad arrendersi al dominio dell'avversario. Amaro ko per Sonego che aveva vinto in due tie-break l'unico precedente, disputato negli ottavi sull'erba di Stoccarda lo scorso anno.

Sonego subito fuori a Madrid

Un primo set che Struff comanda agilmente, Sonego vince soli tre punti in risposta mentre al servizio va spesso in difficoltà con la seconda, lasciando spazio al tedesco che in 6-3 chiude la pratica. Il torinese esce dal campo alla fine del primo set per cercare di chiarirsi le idee, ma al ritorno sulla terra madrilena il dominio di Struff diventa ancora più palese con un netto 6-1 che vale il pass per il prossimo turno in un'ora e un quarto di gioco.

Cecchinato c'è: battuto Fucsovics

Marco Cecchinato prosegue la sua avventura al Masters 1000 di Madrid accedendo al 2° turno. L'azzurro, entrato nel tabellone principale dalle qualificazione, ha sconfitto in due set il bulgaro numero 83 al mondo Marton Fucsovics con il punteggio di 7-6(4), 6-3 in un'ora e 40 minuti. Cecchinato inizia male il match perdendo subito la battuta ma rientra subito in partita e al tie-break si impone 7-4. Nel 2° set è il tennista italiano che piazza subito il break (2-0), non concede nulla nei suoi turni di servizio e al 9° gioco riesce a strappare per la seconda volta il servizio al bulgaro per il 6-3 finale. Al prossimo turno Cecchinato affronterà l'australiano Alex De Minaur.

Madrid, Vavassori elimina Murray

Esordio con una vittoria di grande prestigio. Andrea Vavassori, infatti, al suo debutto nel tabellone principale di un 1000, ha battuto l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, qualificandosi così al secondo turno del "Mutua Madrid Open". Il 27enne torinese, numero 164 Atp, si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (7) sullo scozzese (52). Prossimo avversario il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie e numero 3 del mondo.