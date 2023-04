Tennis, Arnaldi da favola a Madrid: Ruud ko. Musetti eliminato

Madrid (Spagna) - Impresa per Matteo Arnaldi che porta a casa una partita straordinaria nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid contro Casper Ruud, il numero 3 del tabellone e 4 della classifica Atp. Capolavoro del giovane tennista sanremese, entrato nel tabellone dopo aver superato le qualificazioni, che ottiene il successo più importante della sua carriera dopo aver battuto anche Paire. Il 22enne azzurro chiude in 6-3, 6-4 dopo un'ora e 33 minuti di gioco. Saluta invece il torneo della capitale spagnola Lorenzo Musetti che in due set si arrende al tedesco Hanfmann. Prova a lottare il carrarino ma è costretto a cedere all'avversario in 6-4, 7-6.

Arnaldi da favola a Madrid

Arnaldi parte forte e riesce a strappare il servizio nel quarto game, ma Ruud reagisce immediatamente con il controbreak. Il passaggio chiave arriva nell'ottavo gioco con un game durato undici minuti che Arnaldi guadagna piazzando il break di vantaggio alla quarta occasione. Da qui inizia un lungo blackout per Ruud che va in confusione totale: prima perde il set, poi i primi due game del secondo set subendo un parziale di 17 punti a zero. Arnaldi non ne approfitta per allungare sul 3-0 e servizio (era avanti 0-40 nel terzo game), ma conserva il break di vantaggio fino alla fine, regalandosi così la vittoria più importante della sua carriera. Ora c'è Munar al terzo turno per continuare a sognare.