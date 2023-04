Tennis, Trevisan show a Madrid: Parks ko, agli ottavi c'è la Pegula

MADRID (Spagna) - Pur con un passaggio a vuoto che poteva costarle caro Martina Trevisan mette in mostra tutto il suo repertorio e dimostra ancora una volta che quest’anno sul “rosso” bisognerà fare i conti anche con lei. L’azzurra ha staccato il pass per gli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). E dopo otto anni c’è di nuovo un’azzurra al quarto turno (Vinci, nel 2015).