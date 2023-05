Djokovic potrà partecipare agli Us Open dopo lo stop alle misure anti-Covid

L'indiscrezione circolava da giorni, ora la notizia è diventata ufficiale: Novak Djokovic potrà giocare agli US Open 2023. La svolta per il tennista serbo, costretto a saltare il torneo dello scorso anno a causa del suo stato di vaccinazione (motivo per il quale ha perso anche gli ultimi due eventi Masters a Indian Wells e Miami), è arrivata con la decisione della Casa Bianca sulle misure di contrasto al Covid-19. Gli Stati Uniti hanno confermato che i viaggiatori internazionali non dovranno più essere vaccinati per poter entrare sul suolo americano e così il campione 35enne potrà tornare a Flushing Meadows per cercare di conquistare il titolo il 23° Slam della sua carriera.