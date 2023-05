Alcaraz trionfa a Madrid, Struff ko in finale

Alcaraz trionfa a Madrid

Alcaraz ha sconfitto in finale il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 65 del ranking Atp, primo "lucky loser" nella storia a raggiungere una finale in una prova 1000, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Per lo spagnolo si tratta il decimo titolo internazionale, il secondo di fila nel torneo di Madrid, il quarto di questa stagione. In carriera ha perso soltanto tre finali: lo scorso anno a Umago e ad Amburgo, rispettivamente contro Sinner e contro Musetti, e in questo 2023 a Rio de Janeiro, contro Norrie.