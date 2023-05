Rune, lo smash è clamoroso: Fognini se la ride, il pubblico di Roma esulta

ROMA - Il pass per gli ottavi in palio agli Internazionali di Roma tra Fognini e Rune, match espolosivo che ha regalato un momento molto particolare sul finire del primo set. Un errore clamoroso del tennista danese sul 5-2 con break regalato all'azzurro e conseguente espolosione dellla Grand Stand Arena al Foro Italico. Ecco cosa è accaduto.

Rune, l'errore contro Fognini è clamoroso

Errore clamoroso di Rune, che colpisce il nastro con lo smash a campo aperto e consegna il break all’avversario. L’errore viene beccato dal pubblico di Roma, che non perdona la gaffe del tennista danese: espolsione di gioia sugli spalti per il break di Fognini e qualche fischio per il danese. L'azzurro, ripreso dalla telecamera, ha reagito con un sorriso di sorpresa all'errore dell'avversario.