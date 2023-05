Tennis, Nadal salta il Roland Garros: l'annuncio in conferenza

Dopo gli Internazionali di Roma , Rafa Nadal salterà anche il prossimo Roland Garros . Il campione spagnolo, reduce dall'infortunio al muscolo ileo-psoas rimediato a gennaio nel match valevole per il secondo turno degli Australian Open contro Mackenzie McDonald , era stato costretto a rinunciare a diversi tornei tra cui quello in atto al Foro Italico . Nadal in conferenza stampa ha annunciato: "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo ma è impossibile per me giocare al Roland Garros. È un peccato dopo molti anni, era un grande appuntamento per me".

Tennis, Nadal: "Obiettivo Coppa Davis"

Lo spagnolo ha proseguito: "È difficile, ma il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che i risultati dell'ultimo periodo sono stati di un livello basso" per poi continuare a parlare di ciò che avverrà in futuro: "Voglio giocare in maniera continuativa, ho avuto sempre tanti infortuni. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l'ho fatta. Voglio prendermi il tempo per recuperare e tornare al livello più alto possibile. Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò. Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l'ultimo anno in campo".