Internazionali d'Italia, Medvedev sfida Rune in finale: Tsitsipas ko

ROMA - Sarà Rune contro Medvedev la finale dell'80ª edizione degli Internazionali d'Italia. Dopo il danese, che ha battuto in rimonta il norvegese Ruud (ai quarti aveva eliminato Novak Djokovic), a strappare il pass per l'ultimo atto è il russo che ha superato il greco con un doppio 7-5 regalandosi così il pass per l'ultimo atto sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Un solo precedente tra i due, tra l'altro molto recente, con il danese che ha avuto la meglio nei quarti di finale a Montecarlo.