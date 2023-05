Tennis, ranking Wta: Rybakina sale al 4° posto, Trevisan migliore azzurra

Il successo agli Internazionali di Roma permette a Elena Rybakina di conquistare il suo best ranking: la kazaka occupa ora la quarta posizione nella classifica Wta. In testa c'è sempre Iga Swiatek, con quasi 1400 punti di vantaggio su Aryna Sabalenka, ancora più staccata Jessica Pegula. Scavalcate dalla Rybakina, scivolano indietro di una posizione Caroline Garcia (5^) e Coco Gauff (6^), immutato il resto della Top Ten con Ons Jabeur davanti a Maria Sakkari, Daria Kasatkina e Petra Kvitova. La finale raggiunta un po' a sorpresa al Foro Italico consente invece all'ucraina Anhelina Kalinina di migliorare la sua classifica di 22 posti, salendo fino al numero 25. La migliore delle italiane resta Martina Trevisan, che però retrocede di otto posti ed è 26^. Fra le prime cinquanta al mondo anche Camila Giorgi (36^, +1) ed Elisabetta Cocciaretto (43^, +2), bel balzo in avanti di Jasmine Paolini: la vittoria al Firenze Ladies Open le consente di scalare 13 posti e raggiungere la 52esima piazza.Risale anche Sara Errani (+8), ora 70esima, mentre Lucia Bronzetti deve salutare per il momento la Top 100, perdendo 4 posizioni rispetto all'ultima classifica (da 98^ a 102^).