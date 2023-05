Tennis, Roland Garros: Cobolli supera il primo turno delle qualificazioni

Proseguono le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che saranno sorteggiati giovedì. Dopo Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori, nel day 2 delle quali ha superato il primo turno anche Flavio Cobolli che ha battuto il francese Mathys Erhard per 6-4, 3-6, 6-4. Subito fuori, invece, Francesco Passaro, Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini. Lunedì erano stati eliminati anche Luca Nardi, Lorenzo Giustino e Luciano Darderi.