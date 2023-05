RABAT (Marocco) - Primo titolo Wta in carriera per Lucia Bronzetti che nella finale del torneo di Rabat ha sconfitto 6-4, 5-7, 7-5 l'austriaca Julia Grabher, numero 74, alla prima finale WTA in carriera. Bronzetti diventa così la quinta italiana nell'albo d'oro del torneo dopo Rita Grande (2003), Alberta Brianti (2011), Francesca Schiavone (2013) e Martina Trevisan (2022).