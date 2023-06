Emilia-Romagna Tennis Cup 2023: biglietti, prezzi e date 

Manca poco all'inizio della seconda edizione dell'Emilia Romagna Tennis Cup, l'ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport, che dal 18 giungo al 14 giugno 2023 si terrà sui campi in terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo (Parma). Il Challenger si conferma ancora una volta come uno degli eventi tennistici internazionali più importanti del panorama italiano: non solo il montepremi è stato innalzato a 145.000€, ma il torneo è stato collocato proprio a ridosso delle qualificazioni di Wimbledon, in una posizione estremamente strategica. Scopri come acquistare i biglietti per partecipare.