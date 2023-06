Tennis, Roland Garros: Svitolina non stringe la mano a Sabalenka

Aryna Sabalenka accede alle semifinali del Roland Garros dopo aver battuto in due set, con un doppio 6-4 , l'ucraina Elina Svitolina . Dopo Kostyuk (affrontata all'esordio), un'altra ucraina sconfitta dalla bielorussa. Al termine del match di primo turno, quest'ultima ha voltato le spalle alla rivale, senza stringerle la mano, come aveva fatto per due volte nel corso del torneo, quando aveva incontrato, e battuto, due tenniste russe. Dopo il saluto mancato è arrivata la reazione del pubblico che ha fischiato Svitolina .

Sabalenka virtualmente n.1 del mondo: superata Iga Swiatek

Dopo aver rifiutato per due giorni di andare in conferenza stampa, la tennista di Minsk tornerà a parlare ai microfoni dello Slam francese. La bielorussa si trova in questo momento virtualmente al primo posto del ranking mondiale, avendo raggiunto la semifinale ed ottenuto 642 punti sulla rivale Iga Swiatek, che avendo vinto il torneo lo scorso anno può solo confermare e non aggiungere punti alla sua classifica.