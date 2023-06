Arnaldi trionfa ad Heilbronn, battuto Diaz Acosta in finale

HEILBRONN (Germania) - Matteo Arnaldi trionfa nel tradizionale challenger tedesco di Heilbronn battendo in finale per 7-6, 6-1 l'argentino Facundo Diaz Acosta dopo un'ora e 26 minuti di partita. Un successo importante per l'azzurro che dopo aver lottato nel primo si è involato verso la vittoria con un secondo set praticamente perfetto.