Tennis, ranking Atp: Djokovic al comando, Sinner al nono posto

Cambio al vertice nei Pepperstone ATP Rankings. Il trionfo al Roland Garros, che l'ha reso il campione Slam più titolato di sempre e l'unico ad aver vinto tutti i major almeno tre volte, ha riportato Novak Djokovic in vetta alla classifica. Grazie al suo 23mo successo negli Slam, il serbo inizierà la sua 388ma settimana da numero 1 del mondo con 420 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in semifinale. Djokovic è salito in testa anche nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui soli risultati stagionali che a fine stagione coinciderà con il ranking tradizionale. Per quanto riguarda gli italiani, stabile Jannik Sinner al numero 9 seguito da Lorenzo Musetti al 17. Quindi Matteo Berrettini al n.21 e Lorenzo Sonego al 41. Continua l'ascesa di Matteo Arnaldi. Il sanremese, che ha detto di ispirarsi a proprio a Djokovic, ha conquistato a Heilbronn il quarto titolo Challenger in carriera dopo i successi a Francavilla al Mare nel 2022, Tenerife e Murcia quest'anno. Con questo successo passa da numero 106 del mondo a numero 72, diventando il quinto italiano del ranking.