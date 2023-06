Berrettini, sconfitta e lacrime a Stoccarda: battuto da Sonego. Musetti ok

STOCCARDA - Lorenzo Sonego vince facilmente, nel suo esordio ull'erba di Stoccarda, contro Matteo Berrettini, al rientro sui campi dopo due mesi di stop per infortunio. Il tennista torinese si è imposto, in poco più di un'ora di gioco, 6-1 6-2 sul romano apparso in grande difficoltà contro un rivale in forma e molto deluso al termine del match da non riuscire a trattenere le lacrime. Bene invece Lorenzo Musetti che ha eliminato il croato Borna Gojo in due set col punteggio di 7-6 6-3.