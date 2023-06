Parte bene il 2023 sull'erba di Jannik Sinner che vola ai quarti di finale del torneo di 'S-Hertogenbosch, Atp 250 in scena in Olanda. L'italiano, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto 6-4, 6-2 il kazako Alexander Bublik, numero 47 Atp. Ai quarti l'altoatesino affronterà per la sesta volta il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 Atp, che ha battuto il francese Ugo Humbert, numero 7 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-7(6), 6-4.