Tennis, Musetti si ferma ai quarti a Stoccarda: ko contro Tiafoe

STOCCARDA - Lorenzo Musetti esce sconfitto dal match contro Frances Tiafoe ai quarti di finale del "BOSS Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Il tennista carrarino, numero 17 del ranking Atp e sesta forza del seeding, ha perso in tre set contro lo statunitense, numero 12 del mondo e terzo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-7 7-6 6-2. In semifinale, Tiafoe incontrerà il vincente della sfida tra Fucsovics e Fritz.