Tennis, Sinner ko ai quarti: Ruusuvuori in semifinale a Hertogenbosch

HERTOGENBOSCH (Paesi Bassi) - Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale del torneo di Hertogenbosch, Atp 250 in scena sull'erba olandese con un montepremi di 750.950 euro, cadendo in due set contro Emil Ruusuvuori. L'altoatesino, n.9 Atp e secondo favorito del tabellone, si è arreso per 6-3 6-4, in un'ora e 21 minuti di gioco, al finlandese 42esimo del ranking. Non riesce a replicare l'ottimo esordio contro Bublik l'azzurro che saluta così il suo primo torneo sull'erba in questo 2023