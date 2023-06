Tennis, Alcaraz sul ko contro Djokovic: "Problemi mentali"

La semifinale del Roland Garros 2023 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ha lasciato l'amaro in bocca agli appassionati lo spagnolo è tornato a commentare quella partita. Dopo aver pareggiato il conto dei set (1-1) Alcaraz ha iniziato a soffrire fortemente i crampi tanto da non riuscire più a giocare, Djokovic non si è fatto distrarre dominando 3° e 4° set per volare in finale e poi entrare nella storia del tennis: "Fisicamente sto benissimo, il problema in quella partita è stato mentale. Non mi sono preparato bene per il match che mi attendeva, mi sono messo addosso troppa pressione - aggiunge - Se ai primi due set, che sono stati molto duri, aggiungi tutta questa tensione supplementare poi succede quello che è effettivamente successo. I crampi contro Djokovic erano dovuti solo alla tensione. Per giocare contro di lui devi dare il massimo" sono state le parole di Carlos nell'intervista rilasciata a L'Equipe. Alcaraz, che ha pinemanete recuperato dai problemi vissuto a Parigi, si sta preparando alla stagione sul verde: parteciparà al torneo del Queen's.